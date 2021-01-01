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धर्म-कर्म:राममंदिर निर्माण में घर-घर से सहयोग लेना जरूरी

गुमला2 घंटे पहले
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  • जिले में श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर निधि संग्रह अभियान को लेकर आंजन धाम में बैठक की गई

गुमला जिला में श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर निधि संग्रह अभियान में प्रांतीय उपाध्यक्ष सह गुमला विभाग के प्रभारी ध्रुव देव तिवारी और प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह ने कामडारा, बसिया, गुमला, सिसई व भरनो में चल रहे राम मंदिर निधि संग्रह अभियान में उक्त प्रखंडों में धन संग्रह करते हुए सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया।

गुमला जिला मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर अंजन धाम हनुमान जी की जन्म स्थली में राम मंदिर निर्माण अभियान के लिए बैठक हुई। इसमें प्रांतीय उपाध्यक्ष ध्रुव देव तिवारी और प्रांतीय संगठन मंत्री देवी सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे दुनिया में विख्यात आंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थल है।

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