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आवेदन:इलाज में कमी, वृद्धा पेंशनर की हुई मौत

हरिहरगंज2 घंटे पहले
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  • अगर वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता रहता तो दादी का सही तरीका से इलाज करा पाता

पिपरा प्रखंड के पीपरा बाजार निवासी भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड मीडिया प्रभारी अनिल प्रजापति की 80 वर्षीय दादी भागमणि कुंवर की मौत हो गई । वे पिछले कई माह से बीमार थीं। इनका वृद्धा पेंशन का भुगतान पिछले एक वर्ष से बंद था । इस संबंध में अनिल प्रजापति ने बताया कि बीडीओ को वृद्धा पेंशन चालू कराने के लिए 4 माह पहले आवेदन दिया था । लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

अगर वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता रहता तो दादी का सही तरीका से इलाज करा पाता । घटना की सूचना मिलने सांसद प्रतिनिधि संजय मेहता, भाजपा मंडल अध्यक्ष लालबहादुर सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष पंकज मेहता, राम आशीष पासवान, पूर्व सैनिक कपिलदेव राम, बबलू मिश्रा ने शोक व्यक्त किया।

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