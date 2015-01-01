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प्रदर्शन:पत्रकार की गिरफ्तारी के विराेध में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका

गुमला2 दिन पहले
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पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी व मुंबई पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में भाजपा जिला अध्यक्ष अनूपचंद्र अधिकारी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में भाजपाइयों द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी कायम करो, अर्णव गोस्वामी को जल्द रिहा करो, सत्ता का दुरूपयोग बंद करो आदि नारेबाजी लगा रहे थे। कैंडल मार्च टावर चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।

जहां जिलाध्यक्ष अनूपचंद अधिकारी ने कहा कि पत्रकार पर हमला चौथे स्तंभ पर हमला करने के समान है। जिला महामंत्री मिसिर कुजूर ने कहा किमहाराष्ट्र सरकार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह गलत बात है। भाजपा की मांग है कि पत्रकार अर्णव गोस्वामी को रिहा करें, नहीं तो भाजपा सड़क से सदन तक आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी

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