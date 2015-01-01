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क्राइम:मंदिर में शादी की, बेटी के जन्म पर जान मारने का प्रयास किया

गुमला2 घंटे पहले
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  • यौन शोषण के आरोप में नौ लोगों पर मामला दर्ज

सदर थाना क्षेत्र की एक 25 वर्षीय युवती ने बहला फुसलाकर झूठी शादी करने और लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए नीरज कुमार सहित अन्य 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने कहा है कि वर्ष 2016 में नीरज कुमार से उसकी जान पहचान हुई। इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर वह शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान मैं तीन माह की गर्भवती हुई, तो धमकी देकर गर्भपात करा दिया।

जब मैंने नीरज से दूर होने का प्रयास की तो 2017 में बेड़ो मंदिर ले जाकर शादी करने का नाटक रचा, फिर लगातार शारीरिक शोषण बनाता रहा। इसके बाद 2018 में मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी हो जाने के बाद जब मैं मुझे और बेटी को घर ले जाने की बात करने लगी, तो वह टालता रहा और हमेशा धमकी देने लगा।

साथ ही जातिसूचक गाली देकर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने नीरज कुमार के साथ विमल साहू, प्रमिला देवी, शालिनी देवी, प्रियानी कुमारी, सुमन देवी, रितु देवी, बिंदिया देवी और आशुतोष कुमार को भी आरोपी बनाया है।

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