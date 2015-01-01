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छानबीन:भाई-बहन हत्याकांड का मुख्य आरोपी नाबालिग गिरफ्तार, दूसरा अब भी फरार

गुमला2 घंटे पहले
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  • इसी दौरान वे दोनों भाई के सामने बहन की अस्मत लूटने के प्रयास में भी थे

घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी नदी के समीप सगे भाई-बहन का अपहरण के बाद हत्या की घटना के बाद से फरार 16 वर्षीय मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक और मुख्य अभियुक्त आनंद तिग्गा अब भी फरार है। गुमला सर्किल के एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर नाबालिग की गिरफ्तारी की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ ने कहा कि भाई बहन की हत्या के बाद दोनों मुख्य अभियुक्त फरार चल रहे थे।

खाने पीने का पैसा खत्म हो जाने के कारण शुक्रवार को नाबालिग आरोपी देर शाम को घाघरा वापस लौटा था। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने उसे घाघरा थाना के सिकवार गांव से गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार नाबालिग आरोपी ने घटना से जुड़ी कई जानकारी दी है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक बुलेट व मृतका ममता का टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है।एसडीपीओ ने कहा की दोनों मुख्य आरोपियों ने भाई बहन का अपहरण करने के बाद हथियार के बल पर उसे अपने साथ रुकी की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान वे दोनों भाई के सामने बहन की अस्मत लूटने के प्रयास में भी थे। दोनों अभियुक्तों ने कार में ही बहन के साथ छेड़खानी शुरू की थी, भाई ने इसका विरोध किया तो कार से उतार कर उसकी हत्या कर दी। बहन ने भाई की हत्या होता देख कार से उतरकर भागने लगी। तभी अभियुक्तों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद ममता काफी देर तक मुकाबला किया। इसी दौरान उसकी भी हत्या कर दी गई।

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