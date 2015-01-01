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अच्छी खबर:गुमलावासियों को फिट रखने के लिए नप फिक्रमंद, रॉक गार्डेन में बनेगा ओपन जिम

गुमला4 घंटे पहले
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  • क्रिसमस त्योहार के मद्देनजर ईसाई बहुल क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने का निर्णय
  • महिलाओं-बच्चों काे आकर्षित करने के लिए अलग से होगी सुविधाजनक व्यवस्था

नगर परिषद ने रॉक गार्डेन में ओपन जिम बनाने के प्रस्ताव काे मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद गुमला शहर के सौंदर्य व मनोरंजन में नया अध्याय जुड़ गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि रॉक गार्डेन में महिलाओं और बच्चों काे आकर्षित करने के लिए अलग से सुविधाजनक व्यवस्था की जाएगी।

नप सभागार में अध्यक्ष दीपनारायण उरांव की अध्यक्षता आहुत बोर्ड की बैठक में चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया कि क्रिसमस त्योहार के मद्देनजर ईसाई बहुल क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ताकि धर्मावलंबियों को चर्च जाने या पर्व मनाने में प्रकाश की वजह से परेशानी न हो। इस दौरान 15वें वित्त आयोग से चार योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

नप के कर्मी स्वर्गीय कपिलदेव उरांव की आश्रित सोनिया टोप्पो की नियुक्ति निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर करने की स्वीकृति दी गई। इससे पूर्व विगत बोर्ड की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। मौके पर अध्यक्ष दीपनारायण उरांव, उपाध्यक्ष कलीम अख्तर, ईओ हातिम ताई राय, सिटी मैनेजर हिमांशु मिश्रा, अनंत खलखो, वार्ड पार्षद ऐलेन कुमुद बाड़ा, केके मिश्रा, कृष्णा राम, सीता देवी, सुषमा कुजूर, प्रबाल तिग्गा, हरजीत सिंह, आरिफ आलम, आरफी परवीन, तरनिका कच्छप, दिलीप भगत, संजय कुजूर, रेहान अहमद, उज्जवल केशरी, मंगलराम भगत, हेमलता देवी, अनिता सिंह, नूतन रानी, ललिता गुप्ता, शैल मिश्रा, ललिता देवी आदि मौजूद थे।

अनुबंध कर्मियों की सेवा और एक वर्ष बढ़ाने की स्वीकृति

तय किया गया कि वार्ड तीन की पार्षद शीला टोप्पो के निधन के कारण उक्त वार्ड के सभी कार्य अध्यक्ष की अनुशंसा के बाद होंगे। वहीं अनुबंध पर कार्यरत जिन कर्मियों की सेवा समाप्त हो रही है। उनकी सेवा अवधि एक वर्ष के लिए विस्तार करने की स्वीकृति दी गई। बाजारटांड़ के हस्तांतरण के लिए सरकार से पत्राचार करने व जरूरत पड़ने पर टीम गठित कर मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। स्टेडियम कमेटी ने नप के अधीनस्थ 12 दुकानों को हस्तांतरित करने की मांग की थी।

टंगरा मार्केट में दुकान नहीं लगाने पर आवंटन होगा रद्द
टंगरा मार्केट में निर्मित वेंडिंग जोन में जिन विक्रेताओं को जगह आवंटित की गई है। उन्हें नोटिस निर्गत कर उक्त जगह में दुकान लगाने का आदेश दिया जाएगा। अन्यथा उनका आवंटन रद्द किया जाएगा। इसके अलावा टंगरा मार्केट से अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीओ व थाना प्रभारी को पत्र लिखा जाएगा। इधर मांस-मछली की दुकानें एक चिन्हित स्थान पर लगे। इसके लिए एसी एवं सीओ को पत्राचार कर भूमि उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी।

रोड पर कूड़ा फेंकने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
नप द्वारा सड़कों पर कूड़ा-कचरा नहीं फेंकने के लिए माइकिंग कराई जाएगी। इसके बाद भी सड़क या घरों के बाहर कचरा फेंकने पर जुर्माना लिया जाएगा। सड़क पर मलबा या बिल्डिंग मेटेरियल गिराने वालों पर गठित टीम नजर रखेगी और हर माह निरीक्षण कर नोटिस भेज जुर्माना वसूली करेगी।

नप कर्मियों का श्रेणी के आधार पर बढ़ेगा मानदेय
श्रम विभाग की अधिसूचना के तहत नप कर्मियों को श्रेणी के अनुसार पांच वर्ष, दस वर्ष या उससे ऊपर के आधार पर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व अतिकुशल श्रेणी के आधार पर मानदेय वृद्धि को स्वीकृति दी गई। वार्ड एक में जगह नहीं मिलने के कारण लंबित वार्ड विकास केंद्र सह सामुदायिक हॉल का निर्माण दूसरे स्थल का चयन कर कराने का निर्णय लिया गया। वार्ड 19 में राजेश केशरी के घर से स्टार डीपीएस तक पीसीसी सड़क निर्माण के संबंध में पार्षद नूतन रानी क आवेदन पर निर्णय लिया गया।

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