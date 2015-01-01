पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आयोजन:एनसीसी ने राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस मनाया

गुमला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • इस अवसर पर कैडेटों के बीच ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया

राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस के अवसर पर 46 झारखंड बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में डीएवी गुमला के एनसीसी ग्रुप ने पोस्टर के माध्यम से कैंसर के प्रति जागरुकता हेतु ऑनलाइन संदेश दिया। थर्ड आफिसर अभिजीत झा ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरुकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है, जो मौत का प्रमुख कारण बनती है। प्रारंभिक चरण में कैंसर का उपचार संभव है। स्वस्थ खानपान, व्यायाम, नियमित जांच एवं तंबाकू से दूर रहकर काफी हद तक कैंसर से बचा जा सकता है।

इस अवसर पर कैडेटों के बीच ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें कैडेट दीक्षा वर्मा ने प्रथम, कैडेट हर्ष कुमार सिंह ने द्वितीय एवं कैडेट खुशी रानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल पीके मोहंती ने कैडेटों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जागरूकता ही बचाव का सबसे अच्छा माध्यम है। ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सुदीप सिन्हा ने कार्यक्रम के लिए विद्यालय के एनसीसी ग्रुप की प्रशंसा की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें