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पेयजल:अब गुमला शहर में बोरिंग के लिए 2000 और डीप बोरिंग के लिए नप को देने होंगे 5000 रु.

गुमला4 घंटे पहले
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  • नप क्षेत्र में रहने वाले लाेगाें बाेरिंग कराने से पहले नप से अनुमति लेनी हाेगी

शहरी क्षेत्र में पेयजल के लिए घरों में बोरिंग व डीप बोरिंग कराने वाले लोगों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। उनपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। चुंकि नगर परिषद ने बोरिंग के लिए शुल्क का निर्धारण कर लिया है। वैसे लोग जो अपने घरों पर बोरिंग कराना चाहते है। उन्हें पहले नगर परिषद से आवेदन के माध्यम से अनुमति लेनी होगी।

इसके बाद बोरिंग के लिए दो हजार और डीप बोरिंग के लिए निर्धारित पांच हजार का शुल्क चुकता करना होगा। तभी वे अपने मकानों व जमीन आदि में बोरिंग करा सकते है। अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाेरिंग गाड़ी को भी नप क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए सालाना दस हजार के शुल्क के साथ निबंधन कराना होगा। बिना निबंधन वे बोरिंग करते है, तो उनसे 25 हजार की राशि जुर्माना स्वरूप वसूल की जाएगी। बोरिंग कर्ताओं को यह सुनिश्चित भी करना होगा कि भू-स्वामी द्वारा नप को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर एनओसी प्राप्त कर लिया गया है। सिटी मैनेजर अनंत खलखो ने बताया कि बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से शुल्क का निर्धारण किया गया है।

जनहित में खर्च होगी राशि
उपाध्यक्ष कलीम अख्तर ने कहा कि बोरिंग के एवज में राशि लेने संबंधी निर्णय बोर्ड की बैठक में लिया गया है। इसके लिए वे पूर्व से ही प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम राशि लेने से नागरिकों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही नप को राजस्व प्राप्त होगा, तो उक्त राशि को नागरिकों की सुविधा व विकास कार्य में ही खर्च किया जाएगा।

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