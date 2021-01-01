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गिरफ्तार:मवेशी चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, गया जेल

गुमला7 घंटे पहले
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  • घरवाले व आसपास के लोगों ने पीछा किया व शिकवार पुल के समीप से मवेशी वह इरशाद आलम को पकड़ा

मवेशी चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने रविवार को जेल भेजा। पतागाई ग्राम निवासी इरशाद आलम उर्फ कालू को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है। वहीं इसका एक साथी फरार है। घाघरा निवासी हीरालाल उरांव ने घाघरा थाना में लिखित आवेदन में कहा कि बीते शनिवार को उसकी बहन जग बगीचा की ओर अपनी 4 मवेशी लेकर चराने गई थी।

इसी दौरान इरशाद आलम उर्फ कालू अपने साथी के साथ आया और मेरी बहन को डरा धमकाकर मवेशी को हांकते हुए शिकवार की ओर जाने लगा। इसके बाद हीरालाल की बहन ने तुरंत घर आकर घटना की जानकारी दी। घरवाले व आसपास के लोगों ने पीछा किया व शिकवार पुल के समीप से मवेशी वह इरशाद आलम को पकड़ा। वहीं इरशाद का सहयोगी भागने में सफल रहा। इस संबंध में थानेदार कुंदन कुमार सिंह ने कहा एक आरोपी फरार है।

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