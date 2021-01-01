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सड़क जाम:दो सड़क हादसों में एक मजदूर की मौत, तीन घायल, रिम्स रेफर

गुमला2 घंटे पहले
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  • खोरा गांव के पास ग्रामीणों ने किया रोड जाम

जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है,जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के खोरा गांव के समीप की है। जहां मंगलवार को देर रात करीब 8:30 बजे एक अज्ञात वाहन व ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में 48 वर्षीय मजदूर सुकरा उरांव की मौत हो गई। मृतक सुकरा उरांव खोरा भकुआ टोली गांव का ही रहने वाला था,जबकि ट्रैक्टर में सवार चालक पंचू गोप गंभीर रूप से घायल हो गया।

स्थानीय लोगों द्वारा रात में ही उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर, इस दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने खोरा गांव के समीप सुकरा के शव के साथ सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण करीब एक घंटे तक रांची गुमला मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। घटना स्थल पर ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे।रात करीब 9:30 बजे थाना प्रभारी मनोज कुमार के आश्वासन के बाद जाम हटा था। वहीं दूसरी घटना बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे नागफेनी के पास हुई। यहां दो ऑटो के बीच हुई सीधी टक्कर में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से दो घायलों 10 वर्षीय प्रियांशू कुमार व 60 वर्षीय बिरिया उरांव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने दोनों रांची रिम्स रेफर कर दिया।

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