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लोगों में खुशी की लहर:धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजने पर निकला जुलूस, की आतिशबाजी

गुमला2 घंटे पहले
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जुलूस में शामिल सरना आदिवासी समाज के लोग।
  • धर्म कोड लागू हुआ तो आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा : छोट्या

आदिवासी-सरना धर्म कोड का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजने संबंधी प्रस्ताव पारित होने पर गुरुवार को सरना प्रार्थना सभा जिला समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में सरना धर्मावलंबियों ने सरना धर्म महा सम्मेलन स्थल लकड़ी डिपो में उपस्थित होकर जश्न मनाया। साथ ही सरना झंडा के समीप ढोल, नगाड़ा व मांदर की थाप पर नाचते दिखे। इस दौरान लोगों ने आतिशाबाजी भी की। एक दूसरे को रंग, गुलाल व अबीर लगाकर मुंह मीठा कराया।

मौके पर जिला अध्यक्ष छोट्या उरांव ने कहा कि सरना धर्म कोड हमारी वर्षों पुरानी मांग है। राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कोड हेतु प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाना ऐतिहासिक पहल है। सरकार के साथ उनके मंत्री व विधायक के प्रति प्रार्थना सभा आभार प्रकट करती है। कोड के लागू होने से आदिवासियों की पहचान में यह मिल का पत्थर साबित होगा। अगर किसी प्रकार केंद्र राजनीतिक लाभ के लिए कोड पर मोहर नही लगती है तो केंद्र के खिलाफ सरना समुदाय का जनाक्रोश सड़क पर फुट पड़ेगा।

मौके पर सचिव फकीरचंद उरांव, शह सचिव विष्णु भगत, सुशील केरकेट्टा, उपाध्यक्ष आह्लाद उरांव, राजवंती उरांव, बेचन उरांव, मनेश्वर उरांव, प्रवक्ता ललित उरांव, कोषाध्यक्ष फगुआ उरांव, उप कोषाध्यक्ष मनीष उरांव, राजू उरांव, पाहन विजय मुंडा, कोको पहान, मधिया पहान, झोरा पहान, बिल्दु पाहन, चारो खड़िया, अमृता उरांव, देवकी देवी उपस्थित थीं।

राजी पड़हा प्रार्थना सभा ने कामडारा में मनाया जश्न

कामडारा | राजी पड़हा प्रार्थना सभा कामडारा ने आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधान सभा मे पारित होने के बाद जश्न मनाया । गुरुवार को राजी पड़हा प्रार्थना सभा के प्रखंड अध्यक्ष निरल आईंद के नेतृत्व में सरना समुदाय के लोगों ने बाकुटोली मोड़ से लेकर सुरहू मोड़ तक नाच-गान करते हुए जुलूस निकाला गया। इस दौरान जीवन पहान, संडी केरकेट्टा, थोंगो केरकेट्टा, भांदू मुंडा, पुसा आईंद, महिन्द्र केरेकेट्टा, संजय केरेकेट्टा, हिरामनी केरेकेट्टा, नुपूर केरकेट्टा मौजूद थे।

झारखंड में आदिवासियों की संख्या 70 प्रतिशत है, पर हक नहीं मिला : रोहित

गुमला | सरना आदिवासी समाज के बैनर तले जुलूस निकाला गया। जो कृष्णा छात्रावास से होते हुए पटेल चौक होकर टावर चौक पहुंचा। इस दौरान आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। मौके पर रोहित उरांव ने कहा कि यह जनता की जीत है। विगत कई वर्षो से यहां के आदिवासियों ने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जा रही थी।

रोहित भगत ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या 70 प्रतिशत है। यहां पर भोले-भाले आदिवासियों को ठगने का काम किया जा रहा था। मौके पर रामअवतार उरांव, रवि उरांव, कृष्णा उरांव, बबलू उरांव, रेखा कुमारी, विजय लकड़ा, सुशीला कुमारी, निशा उरांव, नहियरी उरांव, कुणाल उरांव समेत कई लोग मौजूद थे।

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