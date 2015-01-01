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जेल सुरक्षा:दो बंदी सेल निर्माण के दाैरान काटे गए वृक्षों की जल्द करवाएं नीलामी : डीसी

गुमला2 घंटे पहले
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  • कारा सुरक्षा समिति की बैठक, रिहायशी इलाका के सुरक्षा पर जाेर

उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में जिला स्तरीय कारा सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने मंडल कारा गुमला की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मंडल कारा परिसर में जिला पुलिस बल द्वारा नियमित रूप से रात्रि गश्ती करने का निर्देश दिया। मंडल कारा के पूर्वी दिशा में पैरीमिट्री वाॅल से सट कर आम सड़क है, वही दक्षिणी दिशा में पैरीमिट्री वाॅल से 4-5 फीट की दूरी पर निजी मकान एवं रिहायशी इलाका है।

आम सड़क तथा रिहायशी इलाका में निवास करने वाले लोगों द्वारा यदा-कदा आपत्तिजनक सामान फेंके जाने की घटना होती रहती है। उपायुक्त ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाॅच टावर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया। कारा पाल ने बताया कि कारा प्रशासन द्वारा इन स्थानों में सजग चुस्त एवं उर्जावान कक्षपालों को ड्यूटी में तैनात किया गया है।

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