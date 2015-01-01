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45 मिनट तक रांची गुमला मार्ग रहा जाम:कृषि बिल के खिलाफ रैली निकाली, चक्का जाम किया

भरनोएक घंटा पहले
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झारखंड राज्य किसान सभा के अंचल कमेटी भरनो के तत्वावधान में किसान सभा के झारखंड राज्य के काउंसिल सदस्य मधु कच्छप की अगुवाई में गुरुवार को केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ रैली निकाली गयी। 45 मिनट तक चक्का जाम किया गया। रैली हेड टोली चर्च के समीप से शुरु होकर केंद्र सरकार हाय हाय, झारखंड सरकार होश में आओ का नारा लगाते हुए ब्लॉक चौक पहुंचा।

रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक चौक पहुंच कर एनएच 23 रांची गुमला मुख्य सड़क के बीच बैठ कर जाम कर दिया। जहां प्रदर्शनकारियों ने कृषि बिल वापस लो, किसानों का कर्ज माफ करो, भूमि सुधार कानून वापस लो, कृषि उपज व्यापार संबंधन कानून वापस लो, ठेका खेती मॉडल फार्मिंग कानून वापस लो, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन वापस लो, लैम्प्स में धान क्रय केंद्र जल्द खोला जाए, खतियानी रैयत का खतियान ऑन लाइन कैम्प लगाकर किया जाए आदि के नारे लगाए गए।

चक्का जाम 1 बजकर 30 मिनट से शुरू हुआ और 2 बजकर 15 मिनट पर पुलिस के हस्तक्षेप से हटाया गया सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया और थोड़ी देर में छोड़ दिया गया।

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