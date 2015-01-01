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प्रदर्शन:विकास उरांव की हत्या के विराेध में निकाली गई रैली

कुडू2 घंटे पहले
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उडुमुडू निवासी विकास उरांव की निर्मम हत्या को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली पड़हा भवन से शुरू होकर इंदिरा गांधी चौक, मस्जिद चौक, ब्लॉक चौक, बाई पास चौक, न्यू बस पड़ाव, थाना रोड होकर पड़हा भवन के समीप सम्पन्न हो गया। रैली में समाज के लोग हत्यारों को फांसी देने की मांग व आदिवासी समाज पर हो रहे हमले को रोकने की मांग की।

लोगों ने कुडू थाना प्रभारी अनिल उरांव, प्रशिक्षु दरोगा कुमारी राधा रागनी, पॉलिकॉर्प तिर्की, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार को विकास के हत्या का जल्द खुलासा करने पर शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। मौके पर अनु उरांव, सुनील उरांव, रूपनारायण उरांव, उडुमुडू मुखिया ललिता उरांव, सुनीता, अनिता, जतरी, मंगरी आदि मौजूद थे।

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