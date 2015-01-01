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व्यवस्था:ग्राहकों को लुभाने में लगे दुकानदार, जितने ग्राम सोना खरीदेंगे उतनी चांदी फ्री, बाइक पर नगद 3 हजार की छूट

गुमला2 घंटे पहले
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  • धनतेरस की तैयारी... दुकान के बाहर सेनेटाइजर व थर्मल स्कैनर की व्यवस्था

धनतेरस व दीपावली को लेकर धीरे-धीरे बाजार सजने लगी है। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह-तरह के तरकीब अपना रहे है। उनका मानना है कि धनतेरस काे लेकर बाजार की रौनक आएगी। दुकानदार ग्राहकों की मांग के अनुसार अपनी दुकानों में स्टाॅक सजाकर रख रहे है। दुकानदार कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे है। जिससे प्रशासन व आम लोगाें को परेशानी ना हो।

अधिकांश दुकानदाराें ने दुकान के बाहर सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कर रखी है। हाथ सैनिटाइज करते हुए थर्मल स्कैनर से तापमान नापने के बाद ही दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश दे रहे है। साथ में मास्क का प्रयोग करने के लिए ग्राहकाें से अपील भी कर रहे है।

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