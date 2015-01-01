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निर्णय:एसडीओ कार्यालय परिसर से हटाई जाएंगी दुकानें

गुमलाएक घंटा पहले
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  • परिसर में कोविड-19 के निर्देश का पालन नहीं हाेते देख निर्णय लिया गया है: एसडीओ

अनुमंडल कार्यालय परिसर में अवैध रूप से लगाए गए दुकान, गुमटी, वकीलों की छपरी आदि को हटाया जाएगा। दुकानों को हटाने संबंधी आदेश एसडीओ रवि आनंद ने जारी किया है। दुकानदारों को नोटिस भी निर्गत कर दिया गया है। नोटिस में 8 नवंबर तक दुकान हटाने का आदेश दिया गया है। उक्त तिथि तक दुकान नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन के माध्यम से दुकानों को हटाया जाएगा और उक्त कार्य में व्यय होने वाली राशि दुकानदारों से ही वसूली जाएगी।

जारी नोटिस में कहा गया है कि अनुमंडल कार्यालय परिसर में बिना रेंट दिए अवैध रूप से दुकान, गुमटी, छपरी आदि लगा हुआ है। परिसर में लोगों की भीड़ हाेती है। लोग वाहनों को यत्र-तत्र खड़ी कर चले जाते है। इससे कोविड-19 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हाे पा रहा है।

चिंतित हैं दुकानदार, एसडीओ से विकल्प निकालने की जताई उम्मीद

नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। दुकान हटने के बाद बेरोजगार होने को लेकर वे चिंतित हैं। दुकानदारों का कहना है कि छोटी दुकान लगाकर किसी प्रकार वे अपना व परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे है। अभी लॉकडाउन की अवधि में महीनों तक दुकानें रही थी। इसके बाद कुछ दिन पूर्व ही लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद खुली है।

कोविड-19 के भय के कारण व्यवसाय पूर्व की भांति शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके बाद इस प्रकार दुकान हटाने संबंधी आदेश प्राप्त होने से चिंता और बढ़ गई है। वैसे दुकानदारों ने अपनी समस्या एसडीओ के समक्ष रखने की बात की है। साथ ही भरोसा जताया है कि एसडीओ इसपर सहानुभूति पूर्वक विचार कर विकल्प निकालेंगे।

परिसर को करना है व्यवस्थित, सुविधा देना भी है मकसद : एसडीओ

एसडीओ रवि आनंद ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय परिसर को व्यवस्थित करना है। दुकानदारों व अन्याय को सुविधा दिलाना भी उनका मकसद है। किंतु वर्षों से दुकानें अवैध रूप से लगती आ रही है। जिसका न कभी सैरात हुआ है और न ही किराया चुकता किया जाता है। अवैध ढंग से परिसर में दुकानें लगने के कारण भीड़ अधिक होती है और अप्रिय घटना की भी आशंका बनी रहती है। अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण परेशानी उत्पन्न होती है।

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