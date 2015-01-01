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प्रेम प्रसंग:नाबालिग को भगाने का आरोपी धराया भेजा गया जेल, बच्ची परिजन के हवाले

गुमला5 घंटे पहले
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नाबालिग को प्रेम प्रसंग के नाम पर भगा ले जाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाबालिग के पिता ने सतपारा घटगांव के 19 वर्षीय ओम प्रकाश खेरवार के ऊपर नाबालिग बेटी को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दोनों प्लस टू स्कूल में साथ पढ़ाई करते है। थानेदार मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार की घटना है। शिकायत मिलने के बाद दोनों को घर से बरामद कर लिया गया है। आरोपी ओम प्रकाश खेरवार को जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग को मेडिकल के बाद परिजनाें को सौंप दिया जाएगा।

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