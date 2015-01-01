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अपराध:स्टेडियम के गेट के समीप से अज्ञात वृद्ध का शव बरामद

गुमला4 घंटे पहले
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शहर के जशपुर रोड स्टेडियम गेट टू के पास से पुलिस ने 50 वर्षीय वृद्ध का शव बरामद किया है। उसकी शिनाख्त नहीं होने के कारण पोस्टमार्टम के बाद शव 72 घंटे के लिए रखा गया है।

हालांकि मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह कुछ युवकों ने वृद्ध का शव देखा और फिर पुलिस को खबर दी। वृद्ध की मौत को लेकर दो तरह की बातें हो रही है। लोगों द्वारा अंदेशा लगाया जा रहा है कि रात में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। चुंकि उसके शरीर पर जख्म के निशान है। जबकि कुछ लोग ठंड के कारण मौत की भी बात कह रहे है। लोगों का कहना है कि शव के समीप सुबह में आग जल रहा था। विगत दो दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है।

उक्त व्यक्ति के पास किसी प्रकार के गर्म कपड़े नहीं थे। थानेदार मनोज कुमार ने बताया कि उसके मुंह से रक्त का स्राव हो रहा था। उन्होंने प्रथम दृष्टया में बताया कि उक्त व्यक्ति रात में शराब के नशे में होगा। जिसके बाद वह गिर गया। जिससे उसके मुंह पर चोटें आयी है और शराब के नशे में होने के कारण ही उसकी मौत हुई है। फिलहाल अनुसंधान व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मामले की छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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