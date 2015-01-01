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विरोध:ट्रक ड्राइवर को थाना में एसडीओ ने लाठी से पीटा विरोध में चालकों ने गुमला-रांची पथ को किया जाम

भरनो4 घंटे पहले
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  • एसपी के आदेश पर हाईवा के ड्राइवर को छोड़ा गया तब जाकर ट्रक चालकों ने सड़क जाम हटाया

गुमला एसडीओ रवि आनन्द के निर्देशानुसार भरनाे की सीओ प्रीति केरकेट्टा ने बुधवार को बालू लदे तीन हाईवे को भरनो थाना पलमा डीपा के समीप ओवर लोडिंग को लेकर जब्त किया था।

सीओ की सूचना पर एसडीओ ने खुद भरनो थाना के पास जाकर जांच करने की बात कही। जब एसडीओ शाम के समय भरनो थाना पहुंचे और हाईवा के ड्राइवर एहसानुल खान को बुलाया और पूछताछ करने के दौरान ही उसपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। फलस्वरूप उसका बाएं हाथ में फ्रेक्चर हाे गया। वहीं हाईवा के मालिक सिसई निवासी जवाहर जायसवाल को बुलाकर एसडीओ के द्वारा उसके साथ भी मारपीट की गई। फलस्वरूप उसकी उंगली में गंभीर चोट आई। वहीं एसडीओ का रुद्र रूप देखकर अन्य हाईवा के ड्राइवर और मालिक वहां से भाग खड़े हुए।

आक्रोशित होकर कई हाईवा के मालिक और चालकाें ने भरनो थाना के समीप पहुंचकर एनएच 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग को रात 9:15 बजे जाम कर दिया। फलस्वरूप सड़क की दोनों ओर आधे घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लग गयी। सड़क जाम करने वालों के बीच भरनो थानेदार आदित्य कुमार चौधरी पहुंचे और काफी समझाने के बाद 9:45 बजे एसपी के आदेश पर थानेदार ने हाईवा के ड्राइवर एहसानुल खान को छोड़ा तब जाकर सड़क जाम हटाया गया।

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