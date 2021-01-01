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बैठक:शिक्षकों की प्रताड़ना का विरोध करेगा संघ

गुमला8 घंटे पहले
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  • शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण आदि के नाम पर अनावश्यक रूप से मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया गया

जिला प्राथमिक शिक्षक संघ गुमला के कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक चेतर में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की सशक्तीकरण,पिछले तीन वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा, शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क पर विचार विमर्श किया गया। गुमला प्रखंड के शिक्षकों से विद्यालय के बच्चों की ऑनलाइन इंट्री कार्य के लिए शिक्षकों को बेवजह परेशान करने की निंदा की गई। इसके अलावा शिक्षकों को विभागीय प्रशिक्षण आदि के नाम पर अनावश्यक रूप से मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया गया।

इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी निर्दोष शिक्षक को जिला के अधिकारियों के द्वारा बेवजह प्रताड़ित करने पर संगठन चुप नहीं बैठेगा और इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन करेगा।जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में किसी भी शिक्षक का मामला निर्धारित समय सीमा तक निष्पादित नहीं किए जाने पर कार्यालय के विरुद्ध संगठन कभी भी आंदोलन का बिगुल फूंकने से बाज नहीं आएगा। अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को इस सप्ताहांत तक यदि ग्रेड 2 लाभ प्रदान नहीं किया जाता है तो संगठन आंदोलन पर उतारू होने पर बाध्य होगा। इस बैठक को प्रधान सचिव नवीन चंद्र झा, उपाध्यक्ष सदय प्रताप जायसवाल,राजेश तिवारी, विजय बहादुर सिंह, उदय कुमार, राशिमणि, मेरिएट टोप्पो, अशोक कुमार ,राजेन्द्र पंडित, मीरा गुप्ता आदि अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

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