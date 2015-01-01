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पुण्यतिथि:पं. मदन मोहन मालवीय काे गुमला में दी गई श्रद्धांजलि

गुमला2 घंटे पहले
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भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि के अवसर पर गुमला के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। कोरोना के कारण बगैर किसी समारोह के कतिपय लोगों ने करौंदी स्थित भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर परिसर में स्थापित पंडित मदन मोहन मालवीय की आदमकद प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित किया।

इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष के डीएन सिंह तथा सेवानिवृत्त शिक्षक हाफिजुर रहमान ने पंडित मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व कृतित्व तथा देश की आजादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि गुमला जिले का यह सौभाग्य है कि पंडित जी का चरण इस पुण्य भूमि पर पड़ा था।

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