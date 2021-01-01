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कामना:नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी का दो साल का कार्यकाल प्रेरणादायी- अध्यक्ष

गुमला6 घंटे पहले
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  • दो साल का कार्यकाल पूरा कर विदा हुए नप के पदाधिकारी, उज्जवल भविष्य की कामना की गई

गुमला नगर परिषद में दो साल एक माह और सात दिन का उत्कृष्ट कार्यकाल पूरा कर कार्यपालक पदाधिकारी हातिम ताई राय रविवार को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर फूल माला पहनाकर व उपहार भेंट कर उन्हें विदा किया गया। अध्यक्ष दीपनारायण उरांव ने कहा कि यह विदाई की बेला नप परिवार के लिए दु:खद घड़ी है। क्योंकि आज इस परिवार के महत्वपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ सदस्य कम हो रहे हैं। ईओ के कुशल नेतृत्व में नप ने कई उपलब्धियां हासिल की । उपाध्यक्ष कलीम अख्तर ने कहा कि हातिम ताय राय कर्तव्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं। सिटी मैनेजर हिमांशु मिश्रा ने हातिम के कार्य कुशलता की प्रशंसा की।

सहयोगियों को उनसे सीख लेने की प्रेरणा दी। पार्षद कृष्णा राम, हरजीत सिंह,अनिता सिंह व शैल मिश्रा सहित कर्मियों ने ईओ को बेदाग कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई दी। पूर्व पार्षद गायत्री शर्मा और अजीत त्रिपाठी ने कहा कि नौकरी में आना जाना नियम है। संचालन डे-एनयूएलएम की सीओ विमला देवी ने किया। मौके पर अध्यक्ष दीपनारायण उरांव, उपाध्यक्ष कलीम अख्तर, ईओ हातिम ताई राय, सिटी मैनेजर हिमांशु कुमार मिश्रा, पार्षद हरजीत सिंह, अनिता सिंह, शैल मिश्रा, आरिफ आलम, दिलीप भगत, कृष्णा राम, अनुज शंकर, कपिल, अजीत त्रिपाठी, गायत्री शर्मा, विनोद सिंह, रवि महतो, अरशद आदि थे।

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