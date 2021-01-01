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आमसभा:स्वास्थ्य कर्मियों के बाद दवा दुकानदारों को लगाएं टीका- विनोद कुमार

गुमला6 घंटे पहले
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  • घोषणा की कि सत्र 2021-24 में एसोसिएशन के द्वारा नवीकरण के लिए चालान जमा कराया जाएगा

केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी व असाधारण आम सभा अध्यक्ष विनोद कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के बाद दवा दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन लगाने पर जोर दिया। कहा कि कोरोना काल में दवा दुकानदारों ने भी पूरा सहयोग किया है। उन्होंने घोषणा की कि सत्र 2021-24 में एसोसिएशन के द्वारा नवीकरण के लिए चालान जमा कराया जाएगा।

साथ ही शिड्यूल, ड्रग का रजिस्टर व पहचान पत्र दिया जाएगा। सचिव संजय कुमार ने निर्धारित सदस्यता शुल्क की जानकारी दी। मौके पर 8वीं कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई। जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। इसका विरोध दिलीप नीलेश व चितरंजन मिश्रा ने किया और दोनों मौके पर से चले गए। वहीं चुनाव के लिए मुख्य चुनाव पदाधिकारी सतीश पाठक, सहायक विकास गुप्ता व संजय कुमार सिंह का चयन किया गया।

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