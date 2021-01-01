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उद्घाटन:हजारीबाग में शिविर लगा 10 यूनिट रक्त संग्रह

हजारीबाग7 घंटे पहले
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  • उद्घाटन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रवि रंजन एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल जैन ने किया

वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन व हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के सहयोग से महावीर हॉस्पिटल सिंदूर के पास रविवार को रक्तदान शिविर लगाया। उद्घाटन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रवि रंजन एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल जैन ने किया।

शिविर में सतीश कुमार, अभय कुमार सिन्हा, सुनील कुमार अनुराग मिश्रा ,सुधाकर सेठी, प्रमोद कुमार यादव ,विपिन कुमार यादव, मृत्युंजय सिन्हा और पीयूष सिंह आदि दस लोगों ने रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। स्वयं डॉक्टर रवि रंजन भी हर तीसरे महीने रक्तदान करते हैं । शिविर को सफल बनाने में टेक्नीशियन मुरली प्रजापति, उदय कुमार, पूनम कुजूर व मनोज का सहयोग सराहनीय रहा।

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