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कार्रवाई:तापिन जंगल से 25 टन अवैध कोयला जब्त

चरही4 घंटे पहले
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  • थाना प्रभारी ने उक्त सूचना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को दी

चरही पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार को छापेमारी कर भारी मात्रा में तस्करी का कोयला जब्त किया। चरही थाना प्रभारी ओम प्रकाश पांडेय ने बताया कि हमे गुप्त सूचना मिली थी कि सीसीएल के तापीन नार्थ कोल डंप से कोयले की चोरी कर तस्करी हेतु तापीन जंगल में कोयला को जमा किया गया है।

थाना प्रभारी ने उक्त सूचना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को दी। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर थाना प्रभारी ने एक छापेमारी टीम का गठन किया।

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