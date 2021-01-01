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शराब की तस्करी:55 पेटी विदेशी शराब जब्त, वैन से ले जा रहे थे बिहार, चालक-तस्कर गिरफ्तार

हजारीबाग7 घंटे पहले
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  • बोरी के बंडल से ढंककर मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे शराब

हजारीबाग मुफस्सिल थाना पुलिस ने एनएच 33 हाईवे पर कोनार पुल के पास औचक वाहन चेकिंग करते हुए 55 पेटी अवैध विदेशी शराब लदा पिकअप वैन को जब्त किया है। शराब झारखंड से बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। शराब की पेटियों को बोरी के बंडल से ढककर छुपाया गया था। पुलिस ने वाहन चालक और शराब का तस्कर सह वाहन मालिक को गिरफ्तार किया है। जिसे देर शाम जेपी कारा भेज दिया गया।

थाना प्रभारी बजरंग महतो ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई मे एक महिंद्रा पिकअप वैन (बीआर 06 डी 7052 ) से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। पुलिस को दो शराब तस्करों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची पटना मार्ग से विदेशी शराब झारखंड से बिहार पहुंचाई जा रही है।

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