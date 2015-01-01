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कार्रवाई:विष्णुगढ़ में 49 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

विष्णुगढ़4 घंटे पहले
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  • जमनीजारा मोड़ के कैफे होटल के पीछे कार में रखा था गांजा

बिष्णुगढ़ थाना की पुलिस ने कोनार डैम के पास स्थित जमनीजारा मोड़ के कैफे होटल के पीछे मारुति स्विफ्ट डिजायर में लदा 49 किलो एक सौ ग्राम गांजा बरामद किया है। इस सिलसिले में संजय कुमार पिता निर्मल महतो ग्राम जमनीजारा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश ने विष्णुगढ़ थाना में पत्रकारों को बताया कि पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जमनीजारा के समीप कोनार मोड़ के पास स्थित कैफे होटल के पीछे, होटल का मालिक संजय कुमार के घर के बगल में स्थित बारी में मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी संख्या जेएच01 ए एस /2641 गाड़ी खड़ी है।

उसमें गांजा है। इसके बाद उक्त गाड़ी का जांच की गई, चेकिंग के दौरान गाड़ी के चारों गेट में कवर के अंदर एवं पिछले सीट के नीचे लोहे के बोक्स से 90 प्लास्टिक के कैरी बैग में बंधा हुआ गांजा बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड रोमियों फरार है पुलिस इसकी तलाश कर रही है। बताया कि लगभग पांच लाख मूल्य का गांजा बरामद किया गया है।

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