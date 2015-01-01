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एजुकेशन:यूजी में नामांकन के लिए 12 नवंबर तक आवेदन

हजारीबाग3 घंटे पहले
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विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने एक बार फिर से अधिसूचना जारी कर एफिलिएटेड कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किया है। जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सत्र 2020 23 के सेमेस्टर वन में छह नवंबर से 12 नवंबर तक चांसलर पोर्टल पर नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कंस्टीट्यूट कॉलेज में लिए गए नामांकन वाले विद्यार्थियों की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं।

नामांकन आवेदन की तिथि को बढ़ाए जाने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि एफिलिएटिड कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं। इनके पोषक क्षेत्र के विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि में बार-बार विस्तार देने के बाद भी आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे ही विद्यार्थियों के नामांकन और कॉलेज की सीट को भरने के लिए नामांकन आवेदन की तिथि को विस्तारित किया गया है।

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