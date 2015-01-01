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शिक्षा:विभावि में प्लेसमेंट ड्राइव आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए लिया गया आवेदन

हजारीबाग2 घंटे पहले
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विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से आयोजित दो दिनों की प्लेसमेंट ड्राइव में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी।

पहले दिन हजारों अभ्यर्थी कौटिल्य भवन पहुंचे। हजारीबाग के आइसेक्ट यूनिवर्सिटी में शिक्षक, शिक्षकेतर, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्शन ऑफिसर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पहले दिन अभ्यर्थियों से आवेदन और शैक्षिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि ली गई।

स्क्रीनिंग के बाद अभ्यर्थियों को दाेबारा बुलाया जाएगा। नियुक्ति का आवेदन जमा करने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आयोजकों ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। सुबह पहुंची भीड़ के कारण कौटिल्य भवन की सीढ़ी जाम हो गई।

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