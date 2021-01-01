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नमन:बिहार केशरी श्रीकृष्ण बाबू की पुण्यतिथि पर याद किया गया

हजारीबाग7 घंटे पहले
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  • सभी ने बिहार केसरी कृष्ण बापू की तस्वीर पर पुष्पा अर्पण कर नमन किया

बिहार केशरी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ.श्री कृष्ण सिंह उर्फ़ श्रीबाबू के 59 वें पुण्य तिथि पर सीएचपी एचीवर्स एकेडमी, जुलू पार्क, में स्वामी सहजानंद सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अध्यक्ष अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में समाज की एक बैठक हुई। बैठक में समाज के लोगों ने ब्रह्मऋषि समाज को ओर सशक्त बनाने एवं आगामी 7 फरवरी को वनभोज समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया।

मौके पर सभी ने बिहार केसरी कृष्ण बापू की तस्वीर पर पुष्पा अर्पण कर नमन किया। लोगों ने कहा कि श्रीबाबु के बताए मार्ग पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने और समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प पूरा किया जा सकता है। बैठक में समाज के विगत महीनों कोरोना काल में विभिन्न मृतकों की आत्मा की शांति के दो मिनट का मौन भी रखा गया ।मौक पर विशेष रुप से कौशल किशोर सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, कृष्ण देव शर्मा, कैलाश सिंह, अनिल कुमार सिंह, दिनेश्वर सिंह, उपेंद्र कुमार, पत्रकार अजय निराला, प्रफुल्ल, संजय कुमार सरण, रामनिवास शर्मा, प्रवीण, संत दीक्षित,अशोक शर्मा, सदर विधायक मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे ।

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