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कांग्रेस ने कहा:प्रेस की आजादी को भाजपा अपने 'गुलाम' पत्रकारों की तरफदारी से आंकना चाहती है

हजारीबाग3 घंटे पहले
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  • अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस की आलोचना पर पलटवार

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जोनल प्रवक्ता डॉ जमाल अहमद ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी को भाजपा का प्रवक्ता बताते हुए गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस की आलोचना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डॉ जमाल ने कहा है कि गिरफ्तारी पर भाजपा सरकार के केन्द्रीय मंत्री की स्वतंत्रता की पक्ष में बयान दे रहे हैं। पक्ष के बहाने कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। डॉ जमाल ने कहा कि प्रेस की आजादी को भाजपा अपने गुलाम पत्रकारों की तरफदारी से आंकना चाहती है।

भाजपा के लिए हमेशा से सत्ता में होने का मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी होता है। एक ओर उत्तेजनापूर्ण और एकतरफा रिपोर्टिंग से जन भावनाओं को उभारकर देश के सांस्कृतिक ताने-बाने को चोट पहुंचानेवाले और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार खानेवाले अर्णव गोस्वामी के पक्ष में सरकार के मंत्रियों का एक के बाद एक लामबंद बयान दर्शाता है कि सरकार के मनमाफिक रिपोर्टिंग करनेवाले पत्रकारों की इन्हें कितनी चिंता है। दूसरी ओर, 2014 के बाद 30 से अधिक पत्रकार मारे गए, 200 पर हमला हुआ।

पेशे की गरिमा से समझौता नहीं करने पर गिरफ्तारी

बीते छह सालों में निष्पक्ष पत्रकारिता के बड़े चेहरों केसी वागंखेम, नेहा दीक्षित, पवन चौधरी, सिद्धार्थ वरदराजन, ओम शर्मा, अश्विनी सोनी, प्रशांत कनौजिया, सुभाष राज, हर्ष मंदर, जुबेर अहमद और विजय विनी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई कि इन्होंने अपने पेशे की गरिमा से समझौता नहीं किया। आखिर प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी सुविधा से बयानबाजी का क्या मतलब निकाला जाए। अर्णव को इंटीरियर डिजाइनर के सुसाइडल नोट के आधार पर गिरफ्तारी किया गया है।

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