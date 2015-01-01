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किया जागरूक:फिट रहने के लिए बीएसएफ प्रशिक्षुओं ने लगाई दौड़

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • बीएसएफ मेरू कैंप में फिट इंडिया अभियान के तहत साइक्लोथन का आयोजन किया गया

बीएसएफ मेरु कैंप हजारीबाग के अधिकारी व कार्मिकों ने गुरुवार की सुबह फिट इंडिया अभियान के तहत साइक्लोथन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका नेतृत्व बीएसएफ आईजी रवि गांधी खूद कर रहे थे। उन्होंने हरी झंडी दिखा कर साइकलिंग में शामिल अधिकारी व कार्मिकों को ना सिर्फ रवाना किया बल्कि उन्होंने साथ में साइकलिंग किया और दौड़ भी लगाई।

यह कार्यक्रम लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के दिशा-निदेर्शोें व रवि गांधी, महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में बीएसएफ मेरू कैम्प में फिट इंडिया अभियान के तहत 17 दिसंबर को प्रातः 6: 30 बजे से जनता को प्रेरित करने हेतु साइक्लोथन का आयोजन किया गया। जिसमें मेरू कैंप से लेकर सिलवार स्थित फायरिंग रेंज तक 05 किलो-मीटर साइक्लिंग किया। इसके बाद एक किलोमीटर की दौड़ भी लगाई। इसमें टीसीएस एवं एसटीसी के अधिकारियों और 200 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया ।

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