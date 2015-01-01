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वारदात:पीएनबी में सेंधमारी, स्ट्रांग रूम को नहीं भेद पाए चोर

हजारीबाग4 घंटे पहले
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बैंक की 20 इंच मोटी दीवार में सुराख
  • शाखा प्रबंधक रघुवंश मणि बोेले- घटना में चोरों के बड़े गिरोह के हाथ होने की आशंका

संत कोलंबा कॉलेज पंजाब नेशनल बैंक शाखा में अज्ञात अपराधियों ने बुधवार की रात सेंधमारी कर चोरी का प्रयास किया। शहर में नेशनल हाईवे 33 पर यह शाखा संचालित है। पहले तल्ले पर संचालित बैंक के पीछे की दीवार में सेंधमारी कर अपराधी बैंक के अंदर घुसे।फिर स्ट्रांग रूम के दीवार में सेंधमारी की। इस दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया लेकिन दीवार से सटा कंक्रीट का खड़ा किए गए दीवार को अपराधी नहीं सेंधमारी कर पाए। उसे तोड़ने में असफल रहे।

जिससे चोरी की बड़ी घटना टल गई और शहर में अपराध की बड़ी घटना होने से बच गई। शाखा प्रबंधक रघुवंश मणि ने इस घटना के पीछे चोरों का बड़े गिरोह के धावा बोलने की आशंका जताई। कारण जिस बिल्डिंग में चोरी की घटना का प्रयास किया गया उसके नीचे तले में डाकघर चलता है।जबकि ऊपरी तल्ले पर बैंक का संचालन किया जा रहा है। चोरों ने दूसरे तल्ले पर स्थित बैंक में घास फूस से पटे पीछे की दीवार के पूर्वी कोने में ईटों को उखाड़कर बैंक में प्रवेश कर गए।

इसके बाद अपराधियों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर खंगाला।फिर चेस्ट तक पहुंचने के लिए 20 इंच मोटी दीवार तोड़ डाली। गुरुवार को बैंक स्टाफ सुबह 9:30 बजे जब ड्यूटी पर पहुंचे तो सेंधमारी की जानकारी मिली।तब इसकी सूचना कोर्रा थाना को दी गई।

मामले की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ कमल किशोर, सदर पुलिस इंस्पेक्टर धीरेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी विनोद कुमार तिर्की घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास क्षेत्र का मुआयना किया। बैंक स्टाफ व अन्य लोगों से जानकारी ली। शाखा प्रबंधक ने बताया कि बैंक के पीछे को छोड़कर पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की जद में है।

दो साल पहले भी बैंक में हुई थी घटना

इस बैंक में यह चौथी बार चोरी की घटना का प्रयास किया गया है। जिसमें चोरों को असफलता हाथ लगी है। दो वर्ष पूर्व हुए चोरी की घटना में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर बैंक में प्रवेश कर कंप्यूटर सहित कई सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उन्होंने बार-बार इस घटना के पीछे जान पहचान वाले गिरोह की हाथ होने की आशंका जताई। सदर एसडीपीओ कमल किशोर ने कहा कि बहुत जल्द मामले का खुलासा होगा। घटना के पीछे किस गिरोह का हाथ है।

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