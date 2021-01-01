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विश्व कैंसर डे आज:कृति को कैंसर, पर दूसरे बीमार को सिखाती है जीने का अंदाज

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • बड़कागांव की कृति के इलाज में बिक चुके घर-द्वार, स्टेम सेल डोनर बन सकते हैं सहारा, बीमार होकर भी दूसरों की चिंता

बड़कागांव की कृति तिवारी (22) ऐसी बीमारी से जंग लड़ रही है, जो 10 लाख लोगों में एक को होती है। चिकित्सा जगत भी जिसे रेयर ऑफ दि रेयरेस्ट मानता है। कृति कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टरों के अनुसार, उसे जो कैंसर है उसे क्रॉनिक मायलोइड ल्यूकेमिया सीएमएल कहते हैं। वह 10 साल से इस बीमारी से जूझ रही है, लेकिन हौसला ऐसा है कि वह दूसरों को जिंदगी का मायने बताती है। जीने का अंदाज सिखाती है। कहती है- ‘जिंदगी लंबी नहीं, खुशहाल होनी चाहिए। 100 दिनों की जिंदगी से अच्छे हैं, खुशियों के दो-चार पल...’। उसके हौसले, चेहरे पर हर वक्त मुस्कान देखकर दूसरे बीमार अपना गम भूल जाते हैं।

ब्लड कैंसर से जूझते हुए कृति ने 2020 में आनंदा कॉलेज से स्नातक किया। इससे पहले डीएवी पब्लिक स्कूल से शिक्षा ली। उसे कभी-कभी खतरे से दूर रहने के लिए रक्त ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। डॉक्टरों ने उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। इसमें 20 लाख खर्च होने की संभावना है। कृति के पिता सरोज कुमार तिवारी चतरा में प्रोफेसर हैं। मां शोभा देवी स्कूल में पारा टीचर हैं। कृति के परिजनों ने बताया कि उसकी जिंदगी स्टेम सेल डोनेशन से ही बचाई जा सकती है। डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि स्टेम सेल डोनेशन करने वाले लोग 10 लाख में एक या दो मिलते हैं। परिवारवाले अब वैसे लोगों की खोज में है जो स्टेम सेल देकर मददगार बन सकते हैं। कृति के इलाज में परिवार का जायदाद बिक चुका है। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसकी जिंदगी बचा सके।

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