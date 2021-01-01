पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टीकाकरण:आरोग्यम हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू, निदेशक ने लगवाया पहला टीका

हजारीबाग7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सदर विधायक और सीएस ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की

कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए स्वदेशी तकनीक से तैयार कोविशिल्ड विशेष टीकाकरण का व्यापक अभियान हजारीबाग जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में इस अभियान की शुरुआत सर्वप्रथम हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और विष्णुगढ़ पीएचसी से की गई। जिसके बाद बरही अनुमंडल हॉस्पिटल और बड़कागांव पीएचसी में अभियान की शुरुआत हुई। अब जिले के सभी सीएचसी और पीएचसी में कोरोना का टीकाकरण शुरू कर फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीका लगाने का अभियान जारी है।

इसी क्रम में रविवार को हजारीबाग के निजी अस्पताल एच जेड बी आरोग्यम मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल में चयनित कुल 200 लाभार्थी का टीकाकरण करने हेतु आरोग्यम हॉस्पिटल में ही टीकाकरण केंद्र की स्थापना कर विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हजारीबाग सिविल सर्जन डॉ. संजय जायसवाल, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ.एस.के. कांत, यूनिसेफ के क्षेत्रीय समन्वयक नंदजी दुबे, सदर प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी डॉ. कपिल मुनि, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता सह जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी और आरोग्यम हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. रजत चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से फ़ीता काटकर और कोरोना वॉरियर्स का हौसला आफजाई कर किया। टीका लेने वालों में सबसे पहले आरोग्यम हॉस्पिटल के निदेशक हर्ष अजमेरा आगे आए और उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser