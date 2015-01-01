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अपराध:इचाक में अपराधियों ने युवक को गोली मारी, हजारीबाग रेफर

इचाकएक घंटा पहले
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  • एसपी मौके पर पहुंचे, कहा- जल्द गिरफ्तार होंगे अपराधी

इचाक थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समीप शिव मंदिर के सामने बुधवार को तीन अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर गोली चलाई। जिसमें पुराना ईचाक के दर्जी मुहल्ला निवासी मो तौकीर पिता आजाद मलिक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को सीएचसी इचाक में इलाज कराया गया जहां से उसे हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। घटना रात्रि सवा नौ बजे की हैं।

बताया गया कि इचाक बाजार निवासी अभय रंजन पिता अशोक अग्रवाल अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर इचाक मोड़ से घर आ रहे थे। जबकि घायल युवक तौकीर के साथ उनके मित्र रांची से लौट रहे थे। इचाक मोड़ से गाड़ी की सुविधा न मिलने पर मोटरसाइकिल सवार अभय से दोनों ने लिफ्ट मांगा। घर लौटने के क्रम में सीएचसी के समीप शिव मंदिर पास तीन अज्ञात अपराधियों ने सफेद रंग की अपाची मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर लूटपाट करने की कोशिश किया।

इस दौरान अपराधियों के हाथ में देसी कटा और भुजाली को देख लोग कुछ समझ पाते तबतक एक फायर की गयी। हालांकि गोली तौकीर के पैर को छूकर निकल गया और वह घायल हो गया। साथ ही गाड़ी में सवार अन्य दो लोग जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग निकले। हो हल्ला बाद ग्रामीणों के इकट्ठा होते ही तीनों अज्ञात अपराधी इचाक मोड़ की ओर भाग निकले।

सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस, सीसीआर सह डीएसपी प्रभार अनिता लकड़ा, इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी नंदकिशोर दास घटनास्थल पर पहुंच कर जायजा लिया। एसपी ने बताया कि आपराधिक घटना पर पुलिस सक्रिय हैं।

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