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हजारीबाग में धनवर्षा:शोरूम और दुकानों पर रात तक लगी रही भीड़, 28 कार और 800 मोटरसाइकिल बिकीं

हजारीबाग4 घंटे पहले
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  • धनतेरस पर जेवर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल के अलावा लोगों ने बर्तन की खरीदारी की

धनतेरस को लेकर शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, बर्तन कपड़ा, आभूषण, मूर्ति आदि की दुकानों में लोगों ने जम कर खरीदारी की। धनतेरस पर आशा के अनुरूप सामानों की खरीदारी हुई। बर्तनों की दुकान में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे थे। वही दोपहिया, चार पहिया, वाहनों की बिक्री संतोषजनक रही। गणेश लक्ष्मी के सिक्कों की मांग बाजार में इस साल भी रही। शहर में दोपहिया वाहनों के 10 और चारपहिया व व्यावसायिक वाहनों के एक दर्जन से ज्यादा शोरूम हैं।

यहां इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें 5 दर्जन, आभूषण की 5 दर्जन और 62 बर्तन की दुकानें है। सभी दुकाने पंच मंदिर मंदिर चौक, मेन रोड, मालवीय मार्ग, गुरु गोविंद सिंह रोड, झंडा चौक, इंद्रपुरी चौक, बंसी लाल चौक सहित विभिन्न चौक चौराहे पर अवस्थित है। बुधवार शाम से ही वाहनों की बुकिंग के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। जुलू पार्क स्थित लक्ष्मी हीरो के मैनेजर कौशिक भट्टाचार्य ने बताया कि इस वर्ष मोटरसाइकिल की बिक्री ठीक ठाक रही।

उन्होंने कहा कि शाम तक लगभग 800 मोटरसाइकिल की बिक्री हो चुकी है। वही टाटा मोटर्स बासुदेव ऑटो के जनरल मैनेजर रितेश अंबस्टा ने बताया कि देर शाम तक 28 कारों की बिक्री हो चुकी है। ज्वेलरी , इलेक्ट्रॉनिक्स बर्तन, की दुकानों में भी खरीदार दिखे। सबसे ज्यादा सजावटी सामान, पूजा सामान, मिट्टी के दीयों की बिक्री हुई।

इस बार बाजार में देसी ब्रांड का डिमांड

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति और फूल की भी बिक्री

धनतेरस पर सजावटी फूलों का बाजार खूब रहा। सजावटी फूल कोलकाता से मंगाए गए हैं। राजू प्रसाद 30 सालों से हजारीबाग में फूल बेचते हैं। कहा- कोरोना के बाद भी अच्छी बिक्री हुई। मूर्ति विक्रेता कुंदन कुमार ने कहा कि लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति की जमकर खरीदारी की।

सोशल डिस्टेंसिंग का बाजार में पालन नहीं

धनतेरस के बाजार में कोराेना का खौफ कहीं नहीं दिखा। भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोग बिना मास्क के देखे गए। अाभूषण और बर्तन की दुकानों में महिलाओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी तो ऑटोमोबाइल्स के शोरूम में युवकों की संख्या अधिक थी। कहीं भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया।

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