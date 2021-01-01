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बैठक:बोरिंग करने में ‌15 प्रति फीट की वृद्धि का लिया फैसला

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • दो दिन से हड़ताल पर है बोरिंग यूनियन

हजारीबाग बोरिंग यूनियन द्वारा दो दिनों की हड़ताल के बाद बुधवार को आहूत बैठक में सभी प्रकार के बोरिंग का दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बानादाग पहाड़ी मैदान में हुई बैठक में डीजल, पाइप और मजदूरी दर में लगातार वृद्धि का हवाला देते हुए सर्वसम्मति से सभी प्रकार के बोरिंग में प्रति फीट 15 रुपए की वृद्धि करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद पहले बोरिंग का रेट जहां 80-85 रुपये प्रति फीट था वहीं अब बोरिंग कराने वालों को प्रति फीट 95 से 100 रुपये देना होगा।

इस निर्णय के साथ बोरिंग यूनियन द्वारा 04. फरवरी 2021 से इस बढ़े हुए दर से बोरिंग करने पर मुहर लगा दी गई। इस बैठक में संरक्षण समिति सदस्य दिलीप जायसवाल, प्रमोद कुमार, यूनियन अध्यक्ष रवींद्र कुमार सिंह, सचिव मो जावेद, कोषाध्यक्ष सतीश सिन्हा, उपाध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा, पंकज गुप्ता, सदस्यों में नवनीत राणा, शिवप्रसाद, गौरी प्रसाद, संजय मेहता, राजू मेहता, ओमप्रकाश मेहता, रामानंद कुमार, किशोर साव, गुड्डू खान, कुलदीप कुमार, लालदेव मेहता, सुशील बरोई, सुधीर मेहता, अनिल सिंह आदि शामिल थे। उक्त जानकारी यूनियन के मीडिया प्रभारी परवेज अहमद ने दी।

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