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निर्देश:उत्खनन को रोकने के लिए सभी अवैध खदानों को ध्वस्त करें अफसर- डीसी

हजारीबाग2 दिन पहले
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  • खनन टास्क फोर्स की अगली बैठक में एफआईआर की सूची सौंपने का निर्देश

उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने जिला में सभी अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करने और सभी अवैध माइनिंग को ध्वस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उपायुक्त ने बैठक के दौरान खनन विभाग के द्वारा अवैध उत्खनन को लेकर वसूले गए जुर्माना की जानकारी ली और रिपोर्ट के अनुसार कम जुर्माना वसूली को लेकर डीएमओ से जवाब तलब किया। साथ ही अवैध बालू के उठाव पर लिए गए चालान की भी जानकारी ली। बैठक में चौपारण अंतर्गत वन क्षेत्र धापसलनिया में हो रहे अवैध उत्खनन की जानकारी दी गई।

उपायुक्त ने अवैध उत्खनन को रोकने के लिए माइंस को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। इस बाबत उपायुक्त ने सभी अवैध माइनिंग को कार्रवाई करते हुए ध्वस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने डीएसपी, सीसीआर को पूर्व में इस संबंध में किये गए प्राथमिकी की समीक्षा कर अब तक किये गए कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने इस वर्ष अवैध बालू, पत्थर एवं कोयले को लेकर किए गए 24 प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और किये गए सभी प्राथमिकी रिपोर्ट की सूची बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभी अवैध उत्खनन पर सक्रिय होकर एफआईआर करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उपायुक्त के अलावा डीएफओ, अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल, एसडीओ बरही कुमार ताराचंद, डीएमओ, डीएसपी सीसीआर व सीसीएल के अधिकारी उपस्थित थे ।

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