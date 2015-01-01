पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हाथियों के हमले:बड़कागांव में बाजार से घर जा रहे साइकिल सवार को हाथियों ने पटक कर मार डाला

बड़कागांव2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 2 वर्षों में हाथी की चपेट में आने से 5 लोग मारे गए, सीओ, एसीएफ घटनास्थल पर हालात का लिया जायजा

बड़कागांव प्रखंड के हरली बुध बाजार से मार्केटिंग कर साइकिल से घर जा रहे सेहदा ग्राम निवासी 52 वर्षीय जागो गंझू को हाथियों ने राउतपारा गांव के सफी मोहल्ला के समीप अपनी चपेट में ले लिया और पटक-पटक कर मार डाला। इस दौरान हाथियों ने जागाे काे क्षत-विक्षत कर दिया।

घटना बुधवार देर शाम 8:00 बजे की है। जिसकी जानकारी लोगों को दूसरे दिन गुरुवार सुबह 6:00 बजे मिली। बड़कागांव अंचला अधिकारी वैभव कुमार सिंह एवं सहायक वन संरक्षक उदय चंद्र झा एवं थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। इस दौरान सीओ एवं सहायक वन संरक्षक ने मृतक के परिजन से मिले और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। तत्काल सहायता के तहत वन विभाग के द्वारा मृतक के पुत्र को 10 हजार सहायता राशि दी गई।

लोगों ने जागो को रात में जाने से रोका था
घटना के 1 घंटा पूर्व हरली बाजार एवं बादम गांव में जागो के करीबियों ने हाथियों का हवाला देते हुए उसके घर सेहदा जाने से मना कर रहे थे परंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और साइकिल लेकर निकल पड़ा। दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिली। जागो अपने पीछे 2 पुत्र छोड़ गया है। कुछ वर्ष पूर्व पत्नी की भी मौत हो चुकी है।

60 घरों को क्षतिग्रस्त किया, सैकड़ों एकड़ फसल रौंदी
हाथी पिछले 7 दिनों से बादम गोदलपुर एवं नापो खुर्द पंचायत के जंगलों में भ्रमण सील रहा है जिसे कारण हाथियों ने लगभग 60 घरों को निशाना बनाया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं हाथियों ने आलू, प्याज, गन्ना आदि फसलों को बुरी तरह से रौंद दिया। इसे लेकर बड़कागांव पूर्वी भाजपा मंडल अध्यक्ष खेमलाल महतो, श्रीकांत निराला, मुखिया दीपक दास, पंचायत समिति सदस्य राजू महतो, प्रतिनिधि राजा खान, मुखिया प्रतिनिधि चंद्रिका गुप्ता, पूर्व विधायक प्रतिनिधि चंदर साव के अलावा अन्य लोगों ने प्रशासन से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है।

हाथियों के हमले से अब तक पांच लोगों की जा चुकी है जान
अब तक विगत 2 वर्षों में हाथियों ने 5 लोगों की जान ली है। 2018 में सिमरातरी गांव निवासी 45 वर्षीय तुलसी महतो, डोका टांड़ गांव निवासी 40 वर्षीय डीलर लीलू साव, मिर्जापुर गांव निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद हसीब की जान हाथियों ने ले ली वही 2019 में हाथियों के द्वारा सुकुल खपिया गांव निवासी सुगन रजवार घायल कर दिया था जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी।

आश्रित को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा
विभाग एसीएफ उदय चंद्र झा ने बताया कि मृतक के परिजन को चार लाख रुपया मुआवजा राशि दी जाएगी। जिनके भी घर टूटे हैं, फसलें नष्ट हुई है सभी को प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वही अंचला अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि अंचल की ओर से पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक के परिजन को योजना का लाभ दिया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें