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आगजनी:पुआल मचान में लगी आग घर को भी पहुंचाई क्षति

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों के सहयोग आगजनी की बड़ी घटना को टाल दिया गया

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रोला गांव में किशन साहू के घर के बगल के मचान पर रखे पुआल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बगल में ही किशन साव के मकान को भी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और घरों को चपेट में लेती लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया।

ग्रामीणों के सहयोग आगजनी की बड़ी घटना को टाल दिया गया। आग लगने की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी बजरंग महतो दल-बल के साथ रोला गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि कोई भी जानमाल की क्षति नहीं हुई है और आग को बाहर ही बाहर बुझा लिया गया।

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