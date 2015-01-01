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खेदजनक:परियोजनाओं के लिए एक हफ्ता के अंदर चिह्नित करें जमीन : डीसी

हजारीबाग3 घंटे पहले
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  • परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं मिलना खेदजनक

उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में सूचना भवन स्थित सभागार में राजस्व विभाग की बैठक हुई। बैठक में सरकार की आधारभूत व कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में केंद्र के राज्य प्रायोजित परियोजना के स्वीकृत होने के बावजूद अब तक जमीन चिन्हित नहीं कर पाने पर उपायुक्त ने खेद जताते हुए सभी अंचल अधिकारियों को कहा जमीन चिन्हित करने में लापरवाह कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय करें कई मामले पर तीन-चार साल बीत जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं हो पाना काफी खेदजनक है।

उन्होंने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर जमीन चिन्हित पर प्रतिवेदन दें। साथ ही लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन करें। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार के द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीन की अनुपलब्धता के कारण योजना किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए। शहरी क्षेत्र में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास, विभिन्न प्रखंडों के लिए प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण की योजनाएं आदि शामिल है।

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