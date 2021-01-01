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खेती को लाभ:मार्च तक बनेगा गोंदा डैम नहर, 7 गांवों में होगी सिंचाई

कटकमदाग7 घंटे पहले
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  • 11 करोड़ की लागत से 65 वर्ष बाद हो रहा नहर का पक्कीकरण, मार्च तक पूरा होने की संभावना

कटकमदाग प्रखंड के लूटा- नावाडीह गांव स्थित गोदा डैम से निकला नहर का पक्कीकरण किया जा रहा है। जिससे अब सात गांवों को सिंचाई की सुविधाएं मिल पाएगी। करीब 11 करोड़ की लागत से निर्माण काल के 65 वर्षों के बाद पहली बार नहर पक्कीकरण किया जा रहा है। राजवर्धन हाइटेक कंस्ट्रक्शन रांची के द्वारा विभाग के कनीय अभियंता विक्रम हांसदा व जितेंद्र कुमार के देखरेख में तेज गति से कार्य कराया जा रहा है। संभावना है कि आगामी मार्च तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। इधर पक्कीकरण नहर निर्माण को लेकर किसानों व ग्रामीणों में हर्ष देखा जा रहा है।

नहर पक्कीकरण हो जाने के बाद किसान खरीफ, रबी फसलों के अलावे अन्य फसलों में सिंचाई का लाभ उठा पाएंगे। विभाग द्वारा करीब 500 हेक्टेयर भूमि में खरीफ व ढाई सौ हेक्टेयर भूमि में रवि फसल सिंचाई उपलब्ध कराने का रूपांतरित लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जानकारी के मुताबिक गोंदा जलाशय (डैम) का निर्माण डीवीसी द्वारा 1953 में कराया गया था। तीन-चार वर्ष बाद करीब सात किलोमीटर तक कच्चे नहर का निर्माण किया गया था। नहर से ग्राम सलगावां, कदमा, कस्तूरीखाप, गदोखर, बलियंद, पेलावल व अतिया गांव को सिंचाई सुविधा मिलता था। जिससे किसान खरीफ और रबी फसल के साथ अन्य फसलों की खेती में सिंचाई का लाभ लेते थे। लगभग 25-30 वर्षों के बाद डैम व नहर का नियंत्रण जल पथ प्रमंडल हजारीबाग के जिम्मे दे दिया गया।

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