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डर से जंगल में नहीं जा रहे ग्रामीण:हाथियों के झुंड ने उरेज में धान की फसल बर्बाद की

बड़कागांव3 घंटे पहले
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प्रखंड अंतर्गत ग्राम ऊरेज में हाथियों के झुंड ने किसानों के धान की फसल को रौंद डाला। घटना बुधवार रात्रि 1:00 बजे की है। कोलेश्वर गंझु, राममणि ठाकुर ,अरुण सिंह खेत में लगी धान की फसल को हाथियों द्वारा रौंदा गया है । इस बाबत बर्बाद हुए फसल को लेकर प्रमुख राजमुणि देवी ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। ।वहीं ग्रामीण इस बात को लेकर काफी भयभीत है कि हाथी के द्वारा ना जाने कौन सी बड़ी घटना कब घट जाएगी।डर से कई ग्रामीण अपने जानवरों को लेकर जंगल की ओर चराने नहीं जा रहे हैं ।

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