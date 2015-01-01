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कार्रवाई:सिरका से लूट कर फरार हाइवा रामगढ़ से बरामद, एक धराया

कटकमदाग3 घंटे पहले
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  • चालक ने इसकी सूचना तत्काल अपने मालिक को दी

कटकमदाग थाना क्षेत्र से बीती रात लूट कर फरार हुए हाइवा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही लूट कांड में संलिप्त एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आरोपी चतरा के बंगोबाद निवासी राहुल गंझू है। पुलिस ने हाइवा को रामगढ़ जिले से बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात को‌ चालक बड़कागांव की ओर से हाइवा संख्या (जेएच02एई-5009) से कोयला लेकर हजारीबाग आ रहा था। इसी दौरान सिरका समीप अज्ञात लुटेरों ने चालक को हथियार का भय दिखाकर हाइवा लेकर फरार हो गए।

चालक ने इसकी सूचना तत्काल अपने मालिक को दी। मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रामगढ़ से हाइवा को बरामद कर लिया। इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोयला को लुटेरों ने बेच चुके थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हाइवा में लगे जीपीएस से ट्रैक कर हाइवा को बरामद किया।

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