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आपके काम की खबर:नगर निगम क्षेत्र में मिलेगा 320 वर्गफीट का आवास, देने होंगे 3.64 लाख

हजारीबाग4 घंटे पहले
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  • सालाना तीन लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के लिए लगा आवास मेला, 50 लोगों ने दिया आवेदन

नगर निगम हजारीबाग की ओर से शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक के तहत कोलघट्टी में बन रहे आवासीय परियोजना से संबंधित टाउन हॉल हजारीबाग में एक आवासीय मेला का आयोजन किया गया। पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक चले आवास मेला में लगभग 400 लोग शामिल हुए, जिसमें 50 लोगों ने पंजीयन के लिए अपना आवेदन दिया। यह योजना आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के वैसे लोगों की है, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम है तथा जिनका न खुद का आवास है और न आवास बनाने के लिए अपनी जमीन । निर्धारित शर्तों के मुताबिक आवास के लिए आवेदनकर्ता या उसके परिवार के सदस्य के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए तथा हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में 17 मई 2015 से पूर्व से निवास कर रहे हों ।

परियोजना पर खर्च होंगे 18 करोड़ रुपए
नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने परियोजना से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परियोजना पर 18 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। लाभुकों को वन बीएचके फ्लैट मिलेगा। प्रत्येक आवास 332 वर्ग फीट के हैं। आवास निर्माण में 5.89 लाख खर्च हो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार 1.50 लाख व राज्य सरकार 75 हजार रुपए देगी। शेष 3.64 लाख रुपए लाभुक को किश्तों में देना होगा। इसके लिए बैंक से फाइनेंस की सुविधा है। मेले में बैंकों के प्रतिनिधियों ने उन्होंने लाभुकों को लोन से संबंधित जानकारी दी। आवास मेला में वार्ड पार्षद और नगर क्षेत्र से अनेक लाभार्थी मौजूद थे।

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