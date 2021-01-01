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छापामारी:अवैध काेयला लदा ट्रैक्टर जब्त, दाे लोग गिरफ्तार

दारू2 घंटे पहले
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  • सकी भनक दारू पुलिस को लगने पर मंगलवार की रात्रि में छापामारी की

प्रखण्ड में विगत कई माह से कोयला का अवैध धंधा जोरों से चल रहा था। कोयला का यह गोरखधंधा प्रखण्ड में चल रहे अवैध चिमनी भट्ठा के अलावे स्थानीय भट्ठों के अलावे प्रखण्ड के बाहर भी चलाया जा रहा था। इसकी भनक दारू पुलिस को लगने पर मंगलवार की रात्रि में छापामारी की।

इस धंधा से जुड़े लोग अम्बादोहर के पास पुलिस गश्ती गाड़ी को देख कर भागने लगे । पुलिस ने इस दौरान कोयला से लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया। साथ मे अवैध कोयला खनन कर बेचने वाले रचंगा निवासी संतोष कुमार और बिनोद बेसरा को धर दबोचा। बुधवार को दोनों काे न्यायालय पेश करने के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। जब्त ट्रैक्टर कोयला सहित थाना में रखा गया है।

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