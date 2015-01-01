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बैठक:30 दिसंबर तक सरना धर्म कोड लागू करे केंद्र सरकार नहीं तो होगा आंदोलन

हजारीबाग2 दिन पहले
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  • धूमकुरिया में सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर बैठक

आदिवासी केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय विकास परिषद, आदिवासी सेंगेल अभियान एवं जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त बैठक सरहुल मैदान धूमकुरिया में सरना आदिवासी धर्म कोड की रणनीति को लेकर हुई। बैठक आदिवासी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष महिंद्र बैंक की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य अतिथि अध्यक्ष सालखन मुर्मू व विशिष्ट अतिथि के तौर पर रांची आदिवासी सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की एवं अखिल भारतीय विकास परिषद के अध्यक्ष सतनारायण लकड़ा एवं रांची महानगर के अध्यक्ष विनय उरांव एवं सुमित्रा मुर्मू एवं देवनारायण मुर्मू ज्योति मुर्मू शामिल हुए।

बैठक में सालखन मुर्मू ने बताया कि पूरे आदिवासी संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार को 30 दिसंबर तक अल्टीमेट दिया गया है कि वे सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर पहल करें, यदि 30 दिसंबर तक सरकार किसी प्रकार के पहल नहीं करती है तो 21 जनवरी को झारखंड के पूरे जिला मुख्यालय के साथ-साथ ओडिशा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में जिला मुख्यालय के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं लिखित रूप से डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाएगा। वहीं आगामी 31 जनवरी को रेल रोड जाम, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, ओडिशा, झारखंड, बिहार बंगाल, छत्तीसगढ़ में जोरदार तरीके से मांग रखी जाएगी। बैठक में कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए।

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