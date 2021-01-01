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मानवता शर्मसार:हाथों में दिख रही गठरी में नवजात का शव का है, जिसे अपनों ने छठ तालाब के पास फेंक दिया था; कुत्तों ने नोंचकर खाया

हजारीबाग2 घंटे पहले
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  • हजारीबाग में 3 वर्षों के अंदर 18 और एक साल में 6 नवजातों के शव मिले
  • इनमें चार बेटियों के, मो. खालिद ने किया सबका अंतिम संस्कार

हजारीबाग शहर का पवित्र तालाब के रूप में माना जाता रहा छठ तालाब से बुधवार की सुबह एक नवजात का शव पाया गया। छठ तालाब के किनारे गिली मिट्टी में दफन किया हुआ था। जिसे कुत्ते जमीन खोदकर निकाल रहे थे। लोगों की नजर पड़ी लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक नवजात के शव को लेकर कुत्ते फरार हो गए। मुर्दा कल्याण समिति के मोहम्मद खालिद नवजात के शव को कुत्तों के जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नवजात का शव कुत्ते का निवाला बन हीं गया।

छठ तालाब में नवजात शिशु के शव मिलने की एक माह के भीतर यह दूसरी घटना है। लोग नवजात शिशु के शव को ठिकाना लगाने के लिए शहर का पवित्र छठ तालाब तक को नहीं बख्शा। आज की घटना से जहां पवित्र तालाब में शव को ठिकाने लगाने से भी परहेज नहीं किया जाना लोगों की संवेदना को तार-तार किया है वही मां की ममता भी शर्मसार हुई है।

दुनिया कुत्तों से भरी पड़ी है मां!...

ममता की छांव मिली नहीं, तेरी गोद में खेल भी नहीं पाया। पापा को देखा तक नहीं और जाना पड़ रहा है। कड़वी यादें लेकर जा रहा हूं मां, ये दुनिया कुत्तों से भरी पड़ी है।

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