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पूछताछ:छात्रा की आत्महत्या मामले में एक को हिरासत में ले पूछताछ

हजारीबाग3 घंटे पहले
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  • मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचो में 18 अक्टूबर कि रात छात्रा आत्महत्या कर ली थी

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक फोटो वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद छात्रा के आत्महत्या कर लेने के मामले में एसआईटी टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उससे गहन पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि टेक्निकल सेल और साइबर सेल की जांच में सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए उक्त युवक का मोबाइल का उपयोग होना पाया गया है। इसी को लेकर उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। युवक रेवाली का रहने वाला है। मुख्य आरोपी मनजीत कुमार का दोस्त बताया जाता है।

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचो में 18 अक्टूबर कि रात छात्रा आत्महत्या कर ली थी। छोड़े गए सुसाइड नोट में प्रेमी ,उसके मित्र और पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए हजारीबाग एसपी कार्तिक एस ने एसआईटी टीम का गठन किया है। एसआईटी टीम इस मामले की जांच कर रही है। इसी जांच के क्रम में एसआईटी टीम ने उसे शुक्रवार की रात हिरासत में लिया है। इस मामले में गठित एसआईटी मे शामिल तकनीकी सेल के अधिकारियों ने आत्महत्या करने वाली छात्रा का मोबाइल खंगाला था। आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल रिपोर्ट खंगाले गए थे।

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